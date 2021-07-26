Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великобританії

"Я хочу дозволити цій компанії (PMI, - ред.) залишити куріння позаду. Мені здається, що у Великобританії можна повністю вирішити проблему куріння максимум за десять років", - наводить газета слова Ольчака.

Ольчак також повідомив, що бренд Marlboro "зникне" з ринку Великобританії і додав, що PMI "абсолютно точно "планує припинити продажі сигарет в Британії.

За його словами, ті, хто хоче продовжувати курити, зможуть перейти на сучасні альтернативи, такі як електронні сигарети або пристрої нагрівання тютюну, які вважаються менш шкідливими для здоров'я.

Як відомо, влітку 2019 року британський уряд представило концепцію щодо поліпшення здоров'я населення. Одна з її головних цілей - повна відмова від куріння до 2030 року.

Концепція пропонує більш активне використання електронних сигарет і засобів бездимного нагрівання тютюну. Автори документа виходили з того, що вони менш небезпечні, - до тих пір, поки не з'являться більш повні дослідження їх впливу на здоров'я.