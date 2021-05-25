PMI планирует до 2023 оборудовать все электронные бездымные устройства технологией проверки возраста

В прошлом году Philip Morris International (PMI) запустила в Новой Зеландии IQOS VEEV - первое электронное устройство, оснащенное технологией проверки возраста. PMI хочет, чтобы к 2023 году 100% электронных бездымных устройств были оснащены этой технологией.

Кроме того, в рамках трансформации бизнеса PMI представила две новые цели до 2025 года: бездымная продукция должна быть доступной в 100 странах, а чистый годовой доход от ее реализации должен составлять не менее 1 миллиарда долларов США.

"Я с гордостью представляю отчет с нашими достижениями за последние пять лет. В 2020 году на бездымную продукцию приходилась почти четверть чистого дохода компании, тогда как в 2015 году этот показатель был практически нулевым. Наши новые амбициозные цели свидетельствуют об уверенности кардинально изменить долгосрочное устойчивое будущее компании, которое принесет пользу акционерам, потребителям и обществу", - отметил генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

По его словам, инновации и инклюзивность являются ключевыми для решения задач компании, связанных с уменьшением вреда от использования табачных изделий, влияния на окружающую среду и общество.

Несмотря на то, что подавляющее большинство продаж компании составляют сигареты, PMI стремится полностью заменить их продуктами, исключающими горение, а именно такими, которые нагревают табак и испаряют аэрозоль с никотином. Такая продукция является лучшей альтернативой для здоровья совершеннолетних курильщиков, чем продолжение курения сигарет.

Также компания стремится, чтобы к 2025 году более 40 миллионов совершеннолетних курильщиков, которые не готовы отказаться от этой привычки, перешли на бездымные продукты PMI. При этом доля такой продукции, по прогнозу, составит 50% чистого годового дохода компании.