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Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании

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Лондон, Понедельник 26 июля 2021 13:56
Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании Фото: Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании (frickr)
Автор: РБК-Украина

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) откажется от продажи традиционных сигарет в Великобритании в ближайшие десять лет.

Об этом сообщил гендиректор компании Яцек Ольчак (Jacek Olczak) в комментарии газете Daily Mail.

"Я хочу позволить этой компании (PMI, - ред.) оставить курение позади. Мне кажется, что в Великобритании можно полностью решить проблему курения максимум за десять лет", - приводит газета слова Ольчака.

Ольчак также сообщил, что бренд Marlboro "исчезнет" с рынка Великобритании и добавил, что PMI "абсолютно точно" планирует прекратить продажи сигарет в Британии.

По его словам, те, кто хочет продолжать курить, смогут перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства нагревания табака, которые считаются менее вредными для здоровья.

Как известно, летом 2019 года британское правительство представило концепцию по улучшению здоровья населения. Одна из ее главных целей - полный отказ от курения к 2030 году.

Концепция предлагает более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака. Авторы документа исходили из того, что они менее опасны, - до тех пор, пока не появятся более полные исследования их воздействия на здоровье.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Philip Morris International планирует до 2023 оборудовать все электронные бездымные устройства технологией проверки возраста.

Ранее в США признали, что системы для электрического нагрева табака IQOS выделяют меньше вредных веществ.

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Великобритания сигареты Philip Morris
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