В Philip Morris International рассчитывают на пересмотр подходов к регулированию табака в ЕС

После получения разрешения на продвижение IQOS как "продукта, снижающего вредное воздействие" от американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), в Philip Morris International рассчитывают на пересмотр подходов к регулированию табака в Европейском союзе.

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор компании Андре Каланцопулос.

"Европейский Союз уже признает альтернативы. Есть две категории - инновационные табачные изделия и электрические системы доставки никотина. Вопрос заключается в том, что каждая страна ответственна за написание собственного регулирования. А когда вы сталкиваетесь с 26 странами с различными режимами, это становится сложно как для стран, так и для производителей. Так же, как и в фармацевтических продуктах, централизация всего процесса и единственное регулирования может быть чрезвычайно полезным. Я надеюсь, что решение FDA способствует пересмотру подхода некоторых европейских стран и, в конце концов, всего ЕС", - отметил Каланцопулос.

Напомним, на прошлой неделе FDA подтвердило выводы Philip Morris International о том, что система нагревания табака IQOS выделяет меньше вредных веществ, чем сигареты.

"Маркетинг этих конкретных продуктов с использованием авторизованной информации может помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет и снизить воздействие вредных химических веществ, но только если они полностью переключатся", - сообщил Митч Зеллер, директор Центра FDA по изучению табачных изделий.

Решение FDA показало, что разные никотиносодержащие изделия должны регулироваться по-разному, заявил Каланцопулос.

По его словам, многие страны поддерживают движение к концепции уменьшения вреда. Среди примеров гендиректор Philip Morris International назвал Нидерланды, Германию и Великобританию, где Минздрав официально рекомендует курильщикам переключаться на электронные сигареты.

Каланцопулос также сообщил, что в сентябре компания планирует начать процесс получения разрешений для других альтернативных продуктов - электронных сигарет.

"Сначала мы выдвинули IQOS, поскольку его вкусовые качества наиболее напоминают сигареты. Он не вполне идентичен, но нагретый табак - ближайшее, что можно получить в этом случае", - пояснил Каланцопулос.

Philip Morris International планирует по мере возрастания доли альтернативных продуктов в продажах перепрофилировать существующие сигаретные фабрики на их производство. На сегодня доля IQOS составляет около 20% в продажах компании.

Отметим, Philip Morris International - крупнейший производитель табачных изделий в мире. Его доля на украинском рынке составляет до 30%. Компания производит сигареты на фабрике в Харькове и является третьим крупнейшим налогоплательщиком в стране.