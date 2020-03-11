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Британский Минздрав рекомендует курильщикам переходить на электронные системы

Новости » Общество     11.03.2020 - 15:46
Британский Минздрав рекомендует курильщикам переходить на электронные системы
Иллюстративное фото (censor.net.ua)

Британский Минздрав убеждает курильщиков не бояться переходить на электронные системы доставки никотина

Тем, кто курит обычные сигареты и хочет отказаться от вредной привычки, следует перейти на новые электронные системы доставки никотина. Об этом говорится в рекомендациях исполнительного агентства Министерства здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE), сопровождающие шестой независимый доклад по электронным системам доставки никотина и вейпингу.

Специалисты агентства озабочены тем, что среди курильщиков в последние месяцы распространяться точка зрения о том, что электронные сигареты и другие бездымные табачные продукты вреднее обычных сигарет. Это противоречит позиции экспертов из Великобритании и США, называющих вейпинг и электронные системы доставки никотина менее опасной для здоровья альтернативой сигаретам.

"Бездымные табачные продукты менее вредны, чем сигареты, но не являются полностью безопасными. Они содержат гораздо меньшее количество вредных химических веществ, которые вызывают болезни, связанные с курением", - считают в PHE.

По мнению главного санитарного врача Англии профессора Крис Уитти, лучшее, что может сделать курильщик - полностью отказаться от курения. В противном случае альтернативные никотинсодержащие продукты могут помочь некоторым людям бросить курить и являются менее опасной альтернативой.

Профессор убеждена, доклад Public Health England является новым вкладом в сбор доказательств по общественно важному вопросу, подчеркивая максимальное использование возможностей, предоставляемых электронными табачными продуктами, в управлении рисками, связанными с никотином.

Сообщается также, что в скором времени PHE King’s College с привлечением специалистов из других исследовательских учреждений Великобритании и США начнет работу над исследованием по вопросу безопасности электронных табачных продуктов. Отчет об этой работе будет опубликован в 2022 году.

Как писало РБК-Украина, ранее в США признали недостоверным исследование о влиянии вейпинга на сердечные приступы.

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