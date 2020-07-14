У Philip Morris International розраховують на перегляд підходів до регулювання тютюну в ЄС

Після отримання дозволу на просування IQOS як "продукту, що знижує шкідливий вплив" від американського Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA), в Philip Morris International розраховують на перегляд підходів до регулювання тютюну в Європейському союзі.

Про це на прес-конференції заявив генеральний директор компанії Андре Каланцопулос.

"Європейський Союз визнає альтернативи. Є дві категорії - інноваційні тютюнові вироби та електричні системи доставки нікотину. Питання полягає в тому, що кожна країна відповідальна за написання власного регулювання. А коли ви стикаєтеся з 26 країнами з різними режимами, це стає складно як для країн, так і для виробників. Так само, як і в фармацевтичних харчових продуктах, централізація всього процесу і єдине регулювання може бути надзвичайно корисним. Я сподіваюся, що рішення FDA сприяє перегляду підходу деяких європейських країн і, зрештою, всього ЄС", - зазначив Каланцопулос.

Нагадаємо, минулого тижня FDA підтвердило висновки Philip Morris International про те, що система нагрівання тютюну IQOS виділяє менше шкідливих речовин, ніж сигарети.

"Маркетинг цих конкретних продуктів з використанням авторизованої інформації може допомогти дорослим курцям відмовитися від сигарет і знизити вплив шкідливих хімічних речовин, але тільки якщо вони повністю перейдуть", - повідомив Мітч Зеллер, директор Центру FDA з вивчення тютюнових виробів.

Рішення FDA показало, що різні нікотиновмісні вироби повинні регулюватися по-різному, заявив Каланцопулос.

За його словами, багато країн підтримують рух до концепції зменшення шкоди. Серед прикладів гендиректор Philip Morris International назвав Нідерланди, Німеччину і Великобританію, де МОЗ офіційно рекомендує курцям перемикатися на електронні сигарети.

Каланцопулос також повідомив, що у вересні компанія планує почати процес отримання дозволів для інших альтернативних продуктів - електронних сигарет.

"Спочатку ми висунули IQOS, оскільки його смакові якості найбільш нагадують сигарети. Він не цілком ідентичний, але нагрітий тютюн - найближче, що можна отримати в цьому випадку", - пояснив Каланцопулос.

Philip Morris International планує в міру зростання частки альтернативних продуктів в продажах перепрофілювати існуючі тютюнові фабрики на їх виробництво. На сьогодні частка IQOS складає близько 20% в продажах компанії.

Зазначимо, Philip Morris International - найбільший виробник тютюнових виробів у світі. Його частка на українському ринку становить до 30%. Компанія виробляє сигарети на фабриці в Харкові і є третім найбільшим платником податків в країні.