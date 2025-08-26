UA

ПФУ збільшив виплату пенсій українцям на мільярд гривень

Фото: на пенсії пішло на 1 млрд гривень більше (facebook com kogupfu)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Сума зросла на 1 млрд гривень порівняно з попереднім місяцем.

До цього протягом трьох місяців розмір виплат не змінювався: у липні, червні та в травні було виплачено по 67,8 млрд гривень.

У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

У липні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 259,7 тисячі осіб. Це на 88,4 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 869,4 тисячі осіб. Крім того, у Києві 747,6 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,1 тисячі, у Львівській області - 666,3 тисячі, у Донецькій області - 596,4 тисячі осіб.

 

 

 

Індексація пенсій

Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 621,12 гривні, або на 10,7%, до 6 410,17 гривень на 1 липня.

Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.

