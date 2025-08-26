ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на миллиард гривен

Сума выросла на 1 млрд гривен по сравнению с предыдущим месяцем.

До этого в течение трех месяцев размер выплат не менялся: в июле, июне и в мае было выплачено по 67,8 млрд гривен.

В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В июле 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 259,7 тысячи человек. Это на 88,4 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысячи).

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 869,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 747,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 697,1 тысячи, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой области - 596,4 тысячи человек.