ПФУ збільшив виплату пенсій українцям за останній місяць

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 62,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу ПФУ .

Це на 0,5 млрд гривень більше, ніж у січні, коли на пенсійні виплати було спрямовано суму 61,7 млрд гривень.

За даними ПФУ, на пенсійні виплати в лютому спрямовано:

через АТ "Укрпошта" - 8,8 млрд гривень,

через уповноважені банки - 53,4 млрд гривень.

Крім того, ПФУ спрямував на виплату житлових субсидій та пільг 4,9 млрд гривень коштів державного бюджету.

Пенсії в Україні

У січні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 343,6 тисяч осіб. Це на 4,5 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисяч).

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 874,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 747,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Львівській області - 668,8 тисяч, у Донецькій області - 616,1 тисяч осіб.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 382,4 тисяч. Решта 1 млн 961,2 тисяч пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Нагадаємо, ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.