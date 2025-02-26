ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за февраль 2025 года. На пенсионные выплаты направлено сумму 62,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Это на 0,5 млрд гривен больше, чем в январе, когда на пенсионные выплаты была направлена сумма 61,7 млрд гривен.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты в феврале направлено:

через АО "Укрпочта" - 8,8 млрд гривен,

через уполномоченные банки - 53,4 млрд гривен.

Кроме того, ПФУ направил на выплату жилищных субсидий и льгот 4,9 млрд гривен средств государственного бюджета.

Пенсии в Украине

В январе 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 343,6 тысяч человек. Это на 4,5 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысяч).

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 874,0 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 747,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,4 тысяч, во Львовской области - 668,8 тысяч, в Донецкой области - 616,1 тысяч человек.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 382,4 тысяч. Остальные 1 млн 961,2 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Напомним, ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.