ПФУ збільшив виплату пенсій українцям за 2024 рік

До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За оперативними даними, видатки на пенсійні та інші заплановані виплати склали 821,5 млрд гривень, що на 75,2 млрд грн більше за 2023 рік.

Зокрема, ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

Видатки з коштів державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам склали 39,4 млрд гривень. Це на Це на 11,8% (на 4,2 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

Пенсії у 2024 році

Нагадаємо, за останніми даними ПФУ, у листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб. Це на 164 тисячі менше, ніж на початок року.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 852 гривні. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 4671 гривню або на 8,7%.

Зростання споживчих цін за 2024 рік очікується вище 10%. Це призведе до падіння реальних доходів пенсіонерів.

Пенсії у 2025 році

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за січень 2025 року.

З 1 січня підвищення пенсій не буде, оскільки у держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожені. Це стосується як мінімальної пенсії, так мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.