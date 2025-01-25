ПФУ скоротив виплату пенсій українцям на початку року: коли чекати підвищення

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за січень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 61,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу ПФУ .

Це на 1,6 млрд гривень менше, ніж у грудні 2024 року, коли на виплати було спрямовано 63,3 млрд гривень.

За даними ПФУ, на пенсійні виплати спрямовано:

через АТ "Укрпошта" - 8,8 млрд гривень,

через уповноважені банки - 52,9 млрд гривень,

Крім того, ПФУ спрямував на виплату житлових субсидій та пільг 5,0 млрд гривень коштів державного бюджету.

Пенсії у 2025 році

У 1 січні підвищення пенсій не було, оскільки у держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожені. Це стосується як мінімальної пенсії, так мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.

У проєкті бюджету ПФУ на 2025 році закладено коефіцієнт індексації на рівні 1,1.

Виплата пенсій

Нагадаємо, ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

У грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 875,5 тисяч осіб. Крім того, у Києві 747,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,7 тисяч, у Львівській області - 669,0 тисяч, у Донецькій області - 611,5 тисяч, осіб.

Видатки ПФУ з коштів державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам склали 39,4 млрд гривень. Це на Це на 11,8% (на 4,2 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.