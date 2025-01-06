ПФУ збільшив виплату пенсій українцям за 2024 рік

До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За оперативними даними, видатки на пенсійні та інші заплановані виплати склали 821,5 млрд гривень, що на 75,2 млрд грн більше за 2023 рік.
Зокрема, ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.
Видатки з коштів державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам склали 39,4 млрд гривень. Це на Це на 11,8% (на 4,2 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.
Нагадаємо, за останніми даними ПФУ, у листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб. Це на 164 тисячі менше, ніж на початок року.
Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 852 гривні. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 4671 гривню або на 8,7%.
Зростання споживчих цін за 2024 рік очікується вище 10%. Це призведе до падіння реальних доходів пенсіонерів.
Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за січень 2025 року.
З 1 січня підвищення пенсій не буде, оскільки у держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожені. Це стосується як мінімальної пенсії, так мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.
Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.