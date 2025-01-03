ПФУ розпочав виплату пенсій у 2025 році: коли чекати підвищення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними пресслужби, 2,1 млрд гривень спрямовано на виплату через АТ "Укрпошта", 1,5 млрд гривень - через уповноважені банки.

Виплата пенсій здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Підвищення пенсій

З 1 січня підвищення пенсій не буде, оскільки у держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожені. Це стосується як мінімальної пенсії, так мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.

Мінсоцполітики визначить цей коефіцієнт у лютому. Минулого року він складав 1,079. Це не означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Під час індексації середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7% до 5 743 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію за останні три роки, підвищення становило 100 гривень.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік. Згідно з документом, планується "забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня".

Крім того, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани провести пенсійну реформу. Єдиним механізмом підвищення пенсій буде їх індексація. По суті, це головний механізм підвищення пенсій уже зараз.

Скорочення реальних доходів пенсіонерів

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 852 гривні. З початку року він зріс на 8,7%. Річна інфляція в Україні у вересні 2024 року прискорилася до 8,6%. Тобто зростання реальних доходів пенсіонерів фактично зупинилося.

Інфляція прискорилася до 11,2% в листопаді і за очікуваннями буде вище 10% за підсумками 2024 року.