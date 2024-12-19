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Кількість пенсіонерів в Україні зросла: де вони отримують гроші

Україна, Четвер 19 грудня 2024 18:30
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Кількість пенсіонерів в Україні зросла: де вони отримують гроші Фото: найбільше пенсіонерів у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб, що на 10,5 тисяч більше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України(ПФУ).

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Донецькій області - 617,4 тисяч, у Львівській області - 669,3 тисяч осіб.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб. Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Кількість пенсіонерів в Україні зросла: де вони отримують гроші

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 грудня частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4,830 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,7%, пенсії отримують 2,654 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 307,7 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують гроші 571,3 тисячі осіб (6,8%).

Кількість пенсіонерів в Україні зросла: де вони отримують гроші

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-листопад 2024 року склала 563,7 млрд гривень, що на 11,4% більше, ніж у 2023 році (504,6 млрд гривень).

Кількість пенсіонерів в Україні зросла: де вони отримують гроші

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 852 гривні. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 4671 гривню або на 8,7%.

Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 7 971 гривня. Далі йдуть Рівненська (7 277 гривень), Донецька (7 159 гривень), Луганська (6 716 гривень) і Дніпропетровська області (6 435 гривень).

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