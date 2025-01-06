ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за 2024 год

По оперативным данным, расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты составили 821,5 млрд гривен, что на 75,2 млрд грн больше 2023 года.

В частности, ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

Расходы из средств государственного бюджета Украины на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам составили 39,4 млрд гривен. Это на это на 11,8% (на 4,2 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

Пенсии в 2024 году

Напомним, по последним данным ПФУ, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,353 млн человек. Это на 164 тысячи меньше, чем на начало года.

Средний размер пенсии на 1 октября 2024 года составлял 5 852 гривны. Средний размер пенсии с начала года вырос на 4671 гривну или на 8,7%.

Рост потребительских цен за 2024 год ожидается выше 10%. Это приведет к падению реальных доходов пенсионеров.

Пенсии в 2025 году

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2025 года.

С 1 января повышения пенсий не будет, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.