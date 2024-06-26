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ПФУ збільшив виплату пенсій українцям за останній місяць

Фото: Виплата пенсій у червні зросла до 62,3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за червень 2024 року. На пенсійні виплати направлено 62,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки у травні на пенсії було направлено 60,9 млрд гривень, а у квітні - 60,5 млрд гривень.

Пенсії у червні

Однією з причин збільшення фінансування могли стати виплати працюючим пенсіонерам індексованих пенсій одразу за три місяці – за квітень, травень та червень. Це пов'язано з тим, що відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року надійшли у травні.

За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні серед 10,2 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб. Середній розмір пенсій загалом по Україні становив 5 743 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094 гривень.

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