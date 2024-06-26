RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц

Фото: Выплата пенсий в июне выросла до 62,3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июнь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты направлено через АО "Укрпочта" - 9,8 млрд грн, через уполномоченные банки - 52,5 млрд гривен.

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в мае на пенсии было направлено 60,9 млрд гривен, а в апреле - 60,5 млрд гривен.

Пенсии в июне

Одной из причин увеличения финансирования могли стать выплаты работающим пенсионерам индексированных пенсий сразу за три месяца - за апрель, май и июнь. Это связано с тем, что сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине среди 10,2 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек. Средний размер пенсий в целом по Украине составил 5 743 гривен, у работающих пенсионеров - 6 094 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в УкраинеПенсии в Украине