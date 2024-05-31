Частина пенсіонерів у червні отримають підвищені виплати за два місяці

З 1 квітня 2024 року працюючим пенсіонерам проведено автоматичний перерахунок пенсії. У червні вони отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Як зазначили в прес-службі, перерахунок провели пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

"Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні", - йдеться в повідомленні ПФУ.