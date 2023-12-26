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ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг за останній місяць

Фото: ПФУ збільшив виплати
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 грудня завершив фінансування пенсій за грудень. На виплати спрямовано 58,0 млрд гривень, що більше, ніж у листопаді (57,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними ПФУ, в тому числі 9,6 млрд гривень - через АТ "Укрпошта”, 48,4 млрд гривень - через уповноважені банки.

Станом на 25 грудня профінансовано:

  • 6,4 млрд гривень - на виплату житлових субсидій та пільг (у листопаді - 2,5 млрд гривень),
  • 2,3 млрд гривень - на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних - 1,2 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

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