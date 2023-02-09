ПФУ збільшив фінансування субсидій пільг за останній місяць

Пенсійний фонд України станом на 8 лютого профінансував 4,1 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг у січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Сума збільшилася порівняно з попередніми місяцями, коли ПФУ профінансував житлові субсидії та пільги за грудень та листопад 2022 року за 3,9 млрд гривень.

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.