Фінансування пенсій скоротили на початку 2023 року: скільки виплатили за січень

Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,1 млрд гривень через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 24 січня доставлено 89,7 % профінансованих сум. Крім того, Пенсійним фондом спрямовано: на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 3,9 млрд грн,

на страхові виплати - 1705,1 млн грн, в тому числі 804,7 млн грн - на оплату лікарняних.