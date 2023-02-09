ПФУ увеличил финансирование субсидий льгот за последний месяц

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 8 февраля профинансировал 4,1 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Сумма увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами, когда ПФУ профинансировал жилищные субсидии и льготы за декабрь и ноябрь 2022 года по 3,9 млрд. гривен.
Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.
Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО "Укрпочта" в январе 2023 года.
По данным ПФУ, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысяч - через АО "Укрпочта".