UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплатили за лютий

Фото: фінансування пенсій збільшили на 0,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2022 року. На пенсійні виплати направлено 51,0 млрд гривень, що на 0,6 млрд гривень більше, ніж у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,6 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 23 лютого доставлено 89,7 % профінансованих сум.

Крім того, Пенсійним фондом спрямовано:

  • 5,2 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;
  • 2,3 млрд гривень - на страхові виплати, в тому числі 1,4 млрд гривень - на оплату лікарняних.

Нагадаємо, за 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Водночас кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 до 10 687 921 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсіїПенсія в Україні