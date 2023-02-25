ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплатили за февраль

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за февраль 2022 года. На пенсионные выплаты направлено 51,0 млрд гривен, что на 0,6 млрд гривен больше, чем в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным пресс-службы, 9,4 млрд. гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,6 млрд гривен через уполномоченные банки.
Уполномоченными банками зачислены на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО "Укрпочта" на 23 февраля доставлено 89,7% профинансированных сумм.
Кроме того, Пенсионным фондом направлено:
Напомним, за 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн или на 15,8% до 4 622,59 грн. В то же время, количество пенсионеров сократилось на 153 196 до 10 687 921 человек.