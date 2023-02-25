ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплатили за лютий

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2022 року. На пенсійні виплати направлено 51,0 млрд гривень, що на 0,6 млрд гривень більше, ніж у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,6 млрд гривень через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 23 лютого доставлено 89,7 % профінансованих сум. Крім того, Пенсійним фондом спрямовано: 5,2 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;

2,3 млрд гривень - на страхові виплати, в тому числі 1,4 млрд гривень - на оплату лікарняних.