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ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплатили за лютий

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Україна, Субота 25 лютого 2023 08:41
ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплатили за лютий Фото: фінансування пенсій збільшили на 0,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2022 року. На пенсійні виплати направлено 51,0 млрд гривень, що на 0,6 млрд гривень більше, ніж у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,6 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 23 лютого доставлено 89,7 % профінансованих сум.

Крім того, Пенсійним фондом спрямовано:

  • 5,2 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;
  • 2,3 млрд гривень - на страхові виплати, в тому числі 1,4 млрд гривень - на оплату лікарняних.

Нагадаємо, за 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Водночас кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 до 10 687 921 осіб.

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