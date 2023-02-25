ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплатили за февраль

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за февраль 2022 года. На пенсионные выплаты направлено 51,0 млрд гривен, что на 0,6 млрд гривен больше, чем в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 9,4 млрд. гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,6 млрд гривен через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислены на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО "Укрпочта" на 23 февраля доставлено 89,7% профинансированных сумм. Кроме того, Пенсионным фондом направлено: 5,2 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот;

2,3 млрд гривен - на страховые выплаты, в том числе 1,4 млрд гривен - на оплату больничных.