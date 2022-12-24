ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на півмільярда гривень

Фото: пенсії в Україні збільшені в грудні на 0,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсійний фонд України 23 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 51,4 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень більше, ніж у листопаді (50,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.