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ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на півмільярда гривень

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Україна, Субота 24 грудня 2022 10:08
ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на півмільярда гривень Фото: пенсії в Україні збільшені в грудні на 0,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 23 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 51,4 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень більше, ніж у листопаді (50,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,6 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,8 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ "Укрпошта" станом 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Для перерахунку були три підстави:

  • У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 2027 до 2 093 гривень.
  • У зв’язку зі встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років.
  • У зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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