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Пенсії в Україні зросли з 1 грудня: хто отримає підвищення

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 06:30
Пенсії в Україні зросли з 1 грудня: хто отримає підвищення Фото: підвищення пенсій в Україні відбулося з 1 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Перерахунки проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати", - йдеться в повідомленні.

Пенсії в Україні зросли з 1 грудня: хто отримає підвищення

Як зазначили в прес-службі, для перерахунку є три підстави:

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 2027 до 2 093 гривень (закон про держбюджет).

Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

"Як правило, такий перерахунок торкається великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим", - йдеться в повідомленні ПФУ.

У зв’язку зі встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 гривень або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 гривень.

Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється до розміру, пропорційного до наявного в них страхового стажу.

Ця доплата враховується при проведенні подальших перерахунків.

Тим, хто отримує "страхову" пенсію, має повний страховий стаж і продовжує працювати, доплата до 2 500 гривень або до розміру, визначеного пропорційно наявному стажу, встановлюється з дати звільнення з роботи.

У зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 231 грн.

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