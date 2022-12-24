ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен

Фото: пенсии в Украине увеличены в декабре на 0,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионный фонд Украины 23 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в ноябре (50,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .