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ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен

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Украина, Суббота 24 декабря 2022 10:08
ПФУ увеличил финансирование пенсий за последний месяц на полмиллиарда гривен Фото: пенсии в Украине увеличены в декабре на 0,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 23 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в ноябре (50,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 9,6 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,8 млрд гривен через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 22 декабря доставлено 79,4% профинансированных сумм.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 года провел плановые перерасчеты пенсий. Для пересчета было три основания:

  • В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 2027 года до 2093 гривен.
  • В связи с установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет.
  • В связи с изменением показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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