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ПФУ увеличил выплату пенсий и субсидий

Новости » Экономика    25.07.2019 - 16:44
ПФУ увеличил выплату пенсий и субсидий
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

На пенсии за июль направлено 35 млрд грн, на субсидии за июнь - 182 млн грн

Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.

ПФУ увеличил выплату пенсий и субсидий

facebook.com/pfu.gov.ua

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май 2019 года. По данным пенсионного ведомства, на пенсии за июнь направлено 33,9 млрд грн на жилищные субсидии за май - 97,6 млн грн.

Как сообщило РБК-Украина, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. Все остальные граждане могут получить субсидии в Ощадбанке.

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