ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Большинство украинцев получают деньги в банках

Большинство украинских пенсионеров (7,3 млн из 11,4 млн человек) получают пенсии в банковских учреждениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда в Facebook.

По данным ПФУ, в "ПриватБанке" получают выплаты 50,5% пенсионеров, в Ощадбанке - 37,8%, в "Райффайзен банке Аваль" - 5,3%. На остальные банки приходится 6,4% рынка.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру выплат на 1 апреля 2019 года. По данным ПФУ, в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров. Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. По данным пресс-службы фонда, собственные доходы ПФУ за этот период составили 54,3 млрд грн, поступления из государственного бюджета - 49,8 млрд грн.

Кабинет министров Украины 16 января утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2019 год определена в сумме 398,2 млрд грн.