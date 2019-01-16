Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Иллюстративное фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

Бюджет не предусматривает выплаты переселенцам, которые не получали пенсии с августа 2014

Кабинет министров Украины на заседании 16 января утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2019 год определена в сумме 398,178 млрд гривен с учетом остатка средств на начало года в сумме почти 100 млн гривен. Собственные доходы предусмотрены в сумме 230,5 млрд гривен, запланированный объем ассигнования из госбюджета - в сумме 167,5 млрд гривен. В структуре бюджета только 50 млн гривен предусмотрено на погашение задолженности по пенсионных выплатам по решению суда.

Общий объем расходной части бюджета ПФУ определен в размере 397,7 млрд гривен. Расчеты проводились за счет данных о численности пенсионеров с учетом роста прожиточного минимума. Расходная часть учитывает индексацию пенсий.

Бюджет предусматривает расходы на обеспечение выплат 643,2 тысячи переселенцам, которые хотя бы раз обратились за возобновлением или назначением пенсии. В то же время не учитывает расходы на невыплаченные суммы пенсий тем, кто находился на учете в органах ПФУ до начала АТО и не получал пенсионные выплаты (с августа 2014 года по октябрь 2018 года).

Фото: постановление Кабмина (РБК-Украина)

Напомним, ранее Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии в Украине. В частности, по состоянию на 1 января средняя пенсия составила 2645,6 гривен.

Отметим, на 1 января 2019 года в Украине зарегистрировано 11,5 миллионов пенсионеров.