ПФУ склав рейтинг банків за виплатами пенсіонерам

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Більшість українців отримують гроші в банках

Більшість українських пенсіонерів (7,3 млн з 11,4 млн осіб) отримують пенсії в банківських установах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду в Facebook.

За даними ПФУ, в "Приватбанку" отримують виплати 50,5% пенсіонерів, в Ощадбанку - 37,8%, в "Райффайзен банку Аваль" - 5,3%. На інші банки припадає 6,4% ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів і середнього розміру виплат на 1 квітня 2019 року. За даними ПФУ, в Україні налічувалося 11,4 млн пенсіонерів. Середня пенсія з початку року зросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України в I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн. За даними прес-служби фонду, власні доходи ПФУ за цей період становили 54,3 млрд грн, надходження з державного бюджету - 49,8 млрд грн.

Кабінет міністрів України 16 січня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік. Загальна сума доходів бюджету ПФУ на 2019 рік визначена в сумі 398,2 млрд грн.