Пенсійний фонд скоротив виплати українцям за останній місяць 2024 року
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за грудень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 63,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Це менше, ніж у листопаді, коли на виплати було спрямовано 63,6 млрд гривень.
Та менше, ніж у жовтні, коли ПФУ виплатив рекордну суму в історії фонду - 64,0 млрд гривень.
Всього з початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 741,2 млрд гривень, у тому числі:
- Грудень - 63,3 млрд гривень
- Листопад - 63,6 млрд гривень,
- Жовтень - 64,0 млрд гривень,
- Вересень - 62,9 млрд гривень,
- Серпень - 63,5 млрд гривень,
- Липень - 62,4 млрд гривень,
- Червень - 62,3 млрд гривень,
- Травень - 60,9 млрд гривень,
- Квітень - 60,5 млрд гривень,
- Березень - 57,6 млрд гривень,
- Лютий - 51,0 млрд гривень,
- Січень 50,4 млрд гривень
Пенсії в Україні
Нагадаємо, у листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб, що на 10,5 тисяч більше, ніж місяць тому.
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Донецькій області - 617,4 тисяч, у Львівській області - 669,3 тисяч осіб.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб. Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Нагадаємо, витрати Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році склали 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.