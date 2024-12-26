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Пенсійний фонд скоротив виплати українцям за останній місяць 2024 року

Україна, Четвер 26 грудня 2024 08:17
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Пенсійний фонд скоротив виплати українцям за останній місяць 2024 року Фото: сума пенсій українцям за грудень  2024 року скоротилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за грудень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 63,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Це менше, ніж у листопаді, коли на виплати було спрямовано 63,6 млрд гривень.

Пенсійний фонд скоротив виплати українцям за останній місяць 2024 року

Та менше, ніж у жовтні, коли ПФУ виплатив рекордну суму в історії фонду - 64,0 млрд гривень.

Всього з початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 741,2 млрд гривень, у тому числі:

  • Грудень - 63,3 млрд гривень
  • Листопад - 63,6 млрд гривень,
  • Жовтень - 64,0 млрд гривень,
  • Вересень - 62,9 млрд гривень,
  • Серпень - 63,5 млрд гривень,
  • Липень - 62,4 млрд гривень,
  • Червень - 62,3 млрд гривень,
  • Травень - 60,9 млрд гривень,
  • Квітень - 60,5 млрд гривень,
  • Березень - 57,6 млрд гривень,
  • Лютий - 51,0 млрд гривень,
  • Січень 50,4 млрд гривень

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб, що на 10,5 тисяч більше, ніж місяць тому.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Донецькій області - 617,4 тисяч, у Львівській області - 669,3 тисяч осіб.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб. Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Нагадаємо, витрати Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році склали 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.

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