ПФУ скоротив виплату пенсій за останній місяць

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за листопад 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 63,6 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Це трохи менше, ніж у жовтні, коли ПФУ виплатив рекордну суму в історії фонду – 64 млрд гривень.
Всього з початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 677,9 млрд гривень, у тому числі:
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Він зріс з початку року на 466,61 гривень або на 8,7%. При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%. Таким чином, зростання реального розміру пенсій склало близько 2%.
Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.
Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні було проведено індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.
Нагадаємо, витрати Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році склали 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.
Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.