ПФУ сократил выплату пенсий за последний месяц

Это несколько меньше, чем в октябре, когда ПФУ выплатил рекордную сумму в истории фонда - 64 млрд гривен.

Всего с начала года Пенсионный фонд перечислил на пенсии 677,9 млрд гривен, в том числе:

Ноябрь - 63,6 млрд гривен,

Октябрь – 64,0 млрд гривен,

Сентябрь – 62,9 млрд гривен,

Август – 63,5 млрд гривен,

Июль - 62,4 млрд гривен,

Июнь – 62,3 млрд гривен,

Май – 60,9 млрд гривен,

Апрель – 60,5 млрд гривен,

Март – 57,6 млрд гривен,

Февраль – 51,0 млрд гривен,

Январь 50,4 млрд гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Он вырос с начала года на 466,61 грн или на 8,7%. При этом инфляция в Украине с начала 2024 составила 6,5%. Таким образом, рост реального размера пенсий составил около 2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.

Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, когда в Украине была проведена индексация пенсий с 1 марта 2024 года.