ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплатили у квітні

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,1 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень менше, ніж у березні (57,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними прес-служби, 10,1 млрд гривень направлено на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 47 млрд гривень через уповноважені банки.

Нагадаємо, у березні в Україні було проведено індексацію пенсій. Пенсійний фонд за березень направив на пенсійні виплати 57,6 млрд гривень, що на 13% більше, ніж у лютому.

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