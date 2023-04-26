RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплатили в апреле

Фото: финансирование пенсий в апреле сократили на 0,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,1 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен меньше, чем в марте (57,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, 10,1 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47 млрд гривен через уполномоченные банки.

Кроме того, Пенсионным фондом направлено:

  • 5,4 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот;
  • 2,1 млрд гривен - на страховые выплаты, в том числе 1,0 млрд гривен - на оплату больничных.

Напомним, в марте в Украине была проведена индексация пенсий. Пенсионный фонд за март направил на пенсионные выплаты 57,6 млрд гривен, что на 13% больше, чем в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсии