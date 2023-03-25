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ПФУ повідомив, на скільки збільшив виплату пенсій після індексації в березні

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Україна, Субота 25 березня 2023 09:19
ПФУ повідомив, на скільки збільшив виплату пенсій після індексації в березні Фот: пенсії в березні зросли на 13% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за березень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,6 млрд гривень, що на 6,6 млрд гривень (13%) більше, ніж у лютому (51,0 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, на пенсійні виплати спрямовано 10,2 млрд гривень через АТ "Укрпошта", 47,4 млрд гривень - через уповноважені банки.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

Середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5 219,69 гривень. У порівнянні з 1 січня середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597,1 гривень).

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