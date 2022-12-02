ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за грудень

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за грудень 2022 року. Підвищені пенсії почнуть виплачувати з 4 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,3 млрд гривень. Виплата та доставка пенсій за грудень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 грудня.