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ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за грудень

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 09:27
ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за грудень Фото: ПФУ розпочав фінансування пенсій за грудень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за грудень 2022 року. Підвищені пенсії почнуть виплачувати з 4 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,3 млрд гривень.

Виплата та доставка пенсій за грудень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 грудня.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Перерахунки проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,9 млрд гривень, що на 0,3 млрд гривень більше, ніж у жовтні (50,6 млрд гривень).

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