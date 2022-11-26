ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць: скільки виплатили у листопаді
Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,9 млрд. гривень, що на 0,3 млрд. гривень більше, ніж у жовтні (50,6 млрд. гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .
За даними ПФУ, станом на 24 листопада на пенсійні виплати було направлено 49,1 млрд гривень, у тому числі 9,6 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,5 млрд гривень - через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.
За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 23 листопада доставлено 85,8% профінансованих сум.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.
З 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України проведе планові перерахунки пенсій. Перерахунки здійснюються автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.
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