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ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць: скільки виплатили у листопаді

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Україна, Субота 26 листопада 2022 09:17
ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць: скільки виплатили у листопаді Фото: Пенсії за листопад профінансовано в повному обсязі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,9 млрд. гривень, що на 0,3 млрд. гривень більше, ніж у жовтні (50,6 млрд. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними ПФУ, станом на 24 листопада на пенсійні виплати було направлено 49,1 млрд гривень, у тому числі 9,6 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,5 млрд гривень - через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.

За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 23 листопада доставлено 85,8% профінансованих сум.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.

З 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України проведе планові перерахунки пенсій. Перерахунки здійснюються автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.

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