ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць: скільки виплатили у листопаді

Фото: Пенсії за листопад профінансовано в повному обсязі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,9 млрд. гривень, що на 0,3 млрд. гривень більше, ніж у жовтні (50,6 млрд. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними ПФУ, станом на 24 листопада на пенсійні виплати було направлено 49,1 млрд гривень, у тому числі 9,6 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,5 млрд гривень - через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 23 листопада доставлено 85,8% профінансованих сум.