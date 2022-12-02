ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за декабрь

Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию выплат за декабрь 2022 года. Повышенные пенсии начнут выплачивать с 4 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 1,3 млрд гривен. Выплата и доставка пенсий за декабрь будет производиться согласно законодательству начиная с 4 декабря.