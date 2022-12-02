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ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за декабрь

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 09:27
ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за декабрь Фото: ПФУ начал финансирование пенсий за декабрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию выплат за декабрь 2022 года. Повышенные пенсии начнут выплачивать с 4 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 1,3 млрд гривен.

Выплата и доставка пенсий за декабрь будет производиться согласно законодательству начиная с 4 декабря.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 провел плановые перерасчеты пенсий. Перерасчеты производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,9 млрд гривен, что на 0,3 млрд гривен больше, чем в октябре (50,6 млрд гривен).

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