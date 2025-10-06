ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: скільки виплатили на початку місяця

Раніше РБК-Україна писало, що з липня 2025 року Пенсійний фонд України призначає та виплачує державну соціальну допомогу особам без пенсії та людям з інвалідністю. Право на допомогу мають громадяни України, переселенці, біженці та окремі іноземці, якщо їх дохід не перевищує прожитковий мінімум.

Розмір виплат залежить від категорії отримувача (30-150%), оформити допомогу можна через ПФУ, ЦНАП, "Дію" або поштою. Виплати призначаються на довічно або на час інвалідності, а для дітей померлого годувальника - до 18 або 23 років.

Також ми розповідали, що діти загиблих або померлих українських військовослужбовців мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Виплати залежать від обставин смерті військового та кількості дітей, а також доповнюються надбавкою та адресною мінімальною сумою. Пенсію оформлює законний представник через ПФУ або електронний портал.