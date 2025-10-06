RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: сколько выплатили в начале месяца

Фото: ПФУ начал финансировать пенсии за октябрь (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных и социальных выплат за октябрь. По состоянию на 4 октября уже перечислено более 14,5 млрд гривен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Из этой суммы 1,6 млрд гривен направлено через АО "Укрпочта", а 12,9 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Кроме того, Фонд профинансировал страховые выплаты на 1,4 млрд гривен, из которых 195,6 млн гривен - на оплату больничных. Еще 4,57 млрд гривен выделено на государственные пособия и другие виды выплат.

Также в октябре органы Пенсионного фонда уже предоставили более 191,6 тысячи услуг гражданам, которые обращались за консультациями и назначением выплат.

Ранее РБК-Украина писало, что с июля 2025 года Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает государственную социальную помощь лицам без пенсии и людям с инвалидностью. Право на помощь имеют граждане Украины, переселенцы, беженцы и отдельные иностранцы, если их доход не превышает прожиточный минимум.

Размер выплат зависит от категории получателя (30-150%), оформить помощь можно через ПФУ, ЦНАП, "Дію" или по почте. Выплаты назначаются пожизненно или на время инвалидности, а для детей умершего кормильца - до 18 или 23 лет.

Также мы рассказывали, что дети погибших или умерших украинских военнослужащих имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Выплаты зависят от обстоятельств смерти военного и количества детей, а также дополняются надбавкой и адресной минимальной суммой. Пенсию оформляет законный представитель через ПФУ или электронный портал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсииПенсии в Украине