ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: сколько выплатили в начале месяца

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных и социальных выплат за октябрь. По состоянию на 4 октября уже перечислено более 14,5 млрд гривен.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Из этой суммы 1,6 млрд гривен направлено через АО "Укрпочта", а 12,9 млрд гривен - через уполномоченные банки.
Кроме того, Фонд профинансировал страховые выплаты на 1,4 млрд гривен, из которых 195,6 млн гривен - на оплату больничных. Еще 4,57 млрд гривен выделено на государственные пособия и другие виды выплат.
Также в октябре органы Пенсионного фонда уже предоставили более 191,6 тысячи услуг гражданам, которые обращались за консультациями и назначением выплат.
Ранее РБК-Украина писало, что с июля 2025 года Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает государственную социальную помощь лицам без пенсии и людям с инвалидностью. Право на помощь имеют граждане Украины, переселенцы, беженцы и отдельные иностранцы, если их доход не превышает прожиточный минимум.
Размер выплат зависит от категории получателя (30-150%), оформить помощь можно через ПФУ, ЦНАП, "Дію" или по почте. Выплаты назначаются пожизненно или на время инвалидности, а для детей умершего кормильца - до 18 или 23 лет.
Также мы рассказывали, что дети погибших или умерших украинских военнослужащих имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Выплаты зависят от обстоятельств смерти военного и количества детей, а также дополняются надбавкой и адресной минимальной суммой. Пенсию оформляет законный представитель через ПФУ или электронный портал.