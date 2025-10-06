ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: сколько выплатили в начале месяца

Ранее РБК-Украина писало, что с июля 2025 года Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает государственную социальную помощь лицам без пенсии и людям с инвалидностью. Право на помощь имеют граждане Украины, переселенцы, беженцы и отдельные иностранцы, если их доход не превышает прожиточный минимум.

Размер выплат зависит от категории получателя (30-150%), оформить помощь можно через ПФУ, ЦНАП, "Дію" или по почте. Выплаты назначаются пожизненно или на время инвалидности, а для детей умершего кормильца - до 18 или 23 лет.

Также мы рассказывали, что дети погибших или умерших украинских военнослужащих имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Выплаты зависят от обстоятельств смерти военного и количества детей, а также дополняются надбавкой и адресной минимальной суммой. Пенсию оформляет законный представитель через ПФУ или электронный портал.