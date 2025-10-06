ua en ru
ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: скільки виплатили на початку місяця

Понеділок 06 жовтня 2025 12:04
UA EN RU
ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: скільки виплатили на початку місяця Фото: ПФУ почав фінансувати пенсії за жовтень (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних і соціальних виплат за жовтень. Станом на 4 жовтня вже перераховано понад 14,5 млрд гривень.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України.

З цієї суми 1,6 млрд гривень спрямовано через АТ "Укрпошта", а 12,9 млрд гривень - через уповноважені банки.

Крім того, Фонд профінансував страхові виплати на 1,4 млрд гривень, з яких 195,6 млн гривень - на оплату лікарняних. Ще 4,57 млрд гривень виділено на державні допомоги та інші види виплат.

Також у жовтні органи Пенсійного фонду вже надали понад 191,6 тисячі послуг громадянам, які зверталися за консультаціями та призначенням виплат.

Раніше РБК-Україна писало, що з липня 2025 року Пенсійний фонд України призначає та виплачує державну соціальну допомогу особам без пенсії та людям з інвалідністю. Право на допомогу мають громадяни України, переселенці, біженці та окремі іноземці, якщо їх дохід не перевищує прожитковий мінімум.

Розмір виплат залежить від категорії отримувача (30-150%), оформити допомогу можна через ПФУ, ЦНАП, "Дію" або поштою. Виплати призначаються на довічно або на час інвалідності, а для дітей померлого годувальника - до 18 або 23 років.

Також ми розповідали, що діти загиблих або померлих українських військовослужбовців мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Виплати залежать від обставин смерті військового та кількості дітей, а також доповнюються надбавкою та адресною мінімальною сумою. Пенсію оформлює законний представник через ПФУ або електронний портал.

