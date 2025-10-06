ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: сколько выплатили в начале месяца

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных и социальных выплат за октябрь. По состоянию на 4 октября уже перечислено более 14,5 млрд гривен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Из этой суммы 1,6 млрд гривен направлено через АО "Укрпочта", а 12,9 млрд гривен - через уполномоченные банки. Кроме того, Фонд профинансировал страховые выплаты на 1,4 млрд гривен, из которых 195,6 млн гривен - на оплату больничных. Еще 4,57 млрд гривен выделено на государственные пособия и другие виды выплат. Также в октябре органы Пенсионного фонда уже предоставили более 191,6 тысячи услуг гражданам, которые обращались за консультациями и назначением выплат.