ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: сколько выплатили в начале месяца

Понедельник 06 октября 2025 12:04
UA EN RU
ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: сколько выплатили в начале месяца Фото: ПФУ начал финансировать пенсии за октябрь (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных и социальных выплат за октябрь. По состоянию на 4 октября уже перечислено более 14,5 млрд гривен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Из этой суммы 1,6 млрд гривен направлено через АО "Укрпочта", а 12,9 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Кроме того, Фонд профинансировал страховые выплаты на 1,4 млрд гривен, из которых 195,6 млн гривен - на оплату больничных. Еще 4,57 млрд гривен выделено на государственные пособия и другие виды выплат.

Также в октябре органы Пенсионного фонда уже предоставили более 191,6 тысячи услуг гражданам, которые обращались за консультациями и назначением выплат.

Ранее РБК-Украина писало, что с июля 2025 года Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает государственную социальную помощь лицам без пенсии и людям с инвалидностью. Право на помощь имеют граждане Украины, переселенцы, беженцы и отдельные иностранцы, если их доход не превышает прожиточный минимум.

Размер выплат зависит от категории получателя (30-150%), оформить помощь можно через ПФУ, ЦНАП, "Дію" или по почте. Выплаты назначаются пожизненно или на время инвалидности, а для детей умершего кормильца - до 18 или 23 лет.

Также мы рассказывали, что дети погибших или умерших украинских военнослужащих имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Выплаты зависят от обстоятельств смерти военного и количества детей, а также дополняются надбавкой и адресной минимальной суммой. Пенсию оформляет законный представитель через ПФУ или электронный портал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсии Пенсии в Украине
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии