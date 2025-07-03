ПФУ розпочав фінансування пенсій за липень: коли надійдуть гроші

Пенсії в Україні

У травні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333 тисячі осіб. Це на 15,1 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 439,2 тисячі. Решта 1 млн 893,8 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Підвищення пенсій з 1 липня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Однак стрибок інфляції вже призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні почали знижуватися.

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