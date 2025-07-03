ПФУ начал финансирование пенсий за июль: когда поступят деньги

Пенсии в Украине

В мае 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333 тысячи человек. Это на 15,1 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысячи).

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 439,2 тысячи. Остальные 1 млн 893,8 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Повышения пенсий с 1 июля не будет. Фактически единственным механизмом повышения пенсий является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться.

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