ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень: скільки виплатили на початку місяця

Виплата пенсій буде здійснюватися з 4 квітня згідно з графіком на визначену кожному пенсіонеру дату.

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року в Україні провели перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. ПФУ проводить такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, за березень на пенсійні виплати направлено 57,6 млрд гривень, що на 6,6 млрд гривень (13%) більше, ніж у лютому (51,0 млрд гривень).